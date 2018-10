Prefeito de Corumbiara parabeniza os deputados e senadores eleitos

O prefeito do município de Corumbiara, Laercio Marchini (PDT), entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, nesta segunda-feira, 8, aonde externou sua alegria e parabenizou os 24 deputados estaduais e os oito deputados federais (re)eleitos no último domingo, 7.

Entretanto, Laercio felicita especialmente os quatro deputados (re)eleitos que vão representar os sete municípios do Cone Sul na Assembleia Legislativa (ALE), Rosangela Donadon (PDT), Luizinho Goebel (PV), Ezequiel Neiva (PTB), Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho (PSB) conhecido por “Chiquinho da Emater” e também o deputado Jean Mendonça (Podemos).

Marchini ainda parabenizou os oito deputados federais (re)eleitos, Leo Moraes (Podemos), Expedito Neto (PSD), Mariana Carvalho (PSDB), Lúcio Mosquini (MDB), Jaquelini Cassol (PP), Silvia Cistina (PDT), Mauro Nasif (PSB), Coronel Chrisóstomo (PSL), além do senador eleito Marcos Rogério (DEM) e Confúcio Moura (MDB).

Laercio agradeceu o apoio dos parlamentares às cidades do Cone Sul e afirma que com certeza irão bem representar a vontade de trabalhar em prol da população que necessita cada dia mais do apoio do poder público.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia