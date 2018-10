Preso que fugiu por forro de cela hospitalar é recapturado pela PATAMO

O foragido da justiça Cristiano Rodrigo Gomes da Silva, de 30 anos, que protagonizou uma fuga surpreendente de uma cela localizada dentro do Hospital Regional de Vilhena, no início da manhã do dia 17 de setembro deste ano, foi recapturado na noite de domingo, 07, no Bairro Cristo Rei.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) realizava ronda pelo referido bairro, com o intuito de localizar o suspeito de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial, quando visualizou Cristiano transitando em uma bicicleta, trajando as mesmas vestes que as vítimas relataram que o agente do crime usava.

Ao receber voz de parada, o homem empreendeu fuga até que sofreu uma queda e mesmo assim, não parrou, correndo até um terreno pertencente a uma igreja, onde acabou capturado com o uso da força física, devido resistir à prisão.

Quando questionado sobre o motivo da fuga, Cristiano relatou que tinha conhecimento de mandados de prisão expedidos contra ele pela 1ª e 2ª Vara Criminal de Vilhena.

No dia em que abriu um buraco no forro do banheiro da cela onde estava internada, Cristiano estava com o braço esquerdo quebrado e aguardava cirurgia. (Reveja AQUI)

Após ser submetido a exames de corpo de delito na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), o homem foi entrega nas dependências do Presídio Cone Sul.

