Vinho & Ponto inaugura com preços acessíveis e descontos em várias bebidas da adega

Na última quinta-feira, 27, inaugurou em Vilhena a Vinho & Ponto. A loja pertence a uma franquia que oferece bebidas a custo benefício, e trabalha com a ideia de democratização de vinhos.

A Vinho & Ponto possui mais de 400 rótulos e conta com um estoque completo para atender a população, fornecendo também grandes quantidades por meio de orçamentos e reservas.

De acordo com Bruna Grasso, proprietária da loja, a Vinho & Ponto está trabalhando com uma carta especial para eventos em gerais como formaturas, festas, casamentos com descontos e preços diferenciados. “Neste mês mesmo, os vinhos roses estão saindo com 20% de desconto”.

Grasso explica também que para quem esta começando a degustar vinhos a loja oferece acompanhamento especializado e disponibilização das fichas técnicas dos vinhos.

A empresária conta que os vinhos que estão tendo mais saída são os espanhóis, chilenos e italianos. “Para cada país existe um vinho mais em conta e com valor elevado, oferecemos todos os tipos. Há uma boa variedade nos preços”.

A proprietária enfatiza que antigamente para se consumir um vinho, a pessoa tinha que ter muito dinheiro, pois o custo era alto. “Hoje todos podem apreciar um bom vinho, pois a franquia oferta bebidas a partir de R$ 28,00, podendo chegar a R$ 1 mil. Tudo dependerá do gosto do cliente, mas claro, isso na loja. O site da franquia apresenta bebidas com maiores valores”.

Grasso ressalta ainda que fez um curso fornecido pela franquia, o que facilitará muito no momento de ajudar seus clientes para a escolha de bebidas harmônicas e que se adequem a diversas ocasiões.

A Vinho & Ponto Vilhena funciona de segunda a sexta das 12h as 20h, e aos sábados das 14h as 20h, estando localizada na Rua Quintino Cunha 221, Galeria Mirage, sala 08 e atende através do telefone 3322-8725. Não perca tempo e confira as novidades da adega.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia