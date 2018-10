Aberto edital para concurso de artigos científicos sobre a segurança pública em RO

A Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec) promove o Concurso de Seleção de Artigos Científicos com o tema central “Construindo Segurança Pública em Rondônia: desafios para o futuro”, por ocasião da realização do I Fórum Estadual de Segurança Pública, que será realizado no mês de dezembro de 2018.

As inscrições para participação e entrega dos artigos devem ser realizadas até 7 de novembro, conforme o edital.

A premiação contará com valores de R$ 2 mil a R$ 5 mil, além da publicação dos artigos em e-book e impresso e apresentação no Fórum Estadual.

O objetivo é a criação de novos conhecimentos, desenvolvimento de processos inovadores voltados à prevenção da criminalidade, fomentar o controle social permitindo que a própria sociedade inove, juntamente com a Sesdec, na área do conhecimento científico.

A seleção de artigos científicos sobre os eixos temáticos reunirá os estudos e pesquisas sobre um tema escasso no mundo da produção científica, permitindo seus reflexos na sociedade e destinando-se à publicação de contribuições inovadoras de impactos acadêmico e institucionais.

Com a temática que promove a segurança pública, trazendo novos paradigmas à convivência humana em sociedade, os trabalhos selecionados servirão de referência para o Estado e fonte de pesquisa no âmbito do interesse da Administração Pública, observando que todos os artigos submetidos deverão ser originais e inéditos.

O concurso será dividido em duas categorias, para servidores públicos e público em geral, com os eixos temáticos de “Direitos humanos dos profissionais de segurança pública”, “A implicação dos crimes transfronteiriços no desenvolvimento socioeconômico”, “Inovações tecnológicas na segurança pública”, “O cientificismo como ferramenta da gestão de ensino em segurança pública” e “Governança, cooperação e integração na segurança pública”.

Entre os critérios, a participação no concurso dá-se com a inscrição de um autor, graduado, e no máximo três coautores, por artigo publicado por meio do link www.even3.com.br/concursosesdecartigos. Os cinco primeiros artigos classificados de cada categoria, serão selecionados para compor um livro no formato e-book e impresso. Os três melhores artigos de cada categoria serão premiados, do 1º ao 3º lugar, em R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil.

Os artigos submetidos serão julgados por uma Banca Examinadora formada por servidores da Sesdec e o resultado será publicado em 15 de novembro no Diário Oficial do Estado e no site da Superintendência Estadual de Licitações.

Todos os 10 artigos científicos selecionados devem ser apresentados em banner na solenidade de entrega dos prêmios no local de realização do I Fórum Estadual de Segurança Pública, em 6 de dezembro.

