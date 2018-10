Câmara de Porto Velho abre concurso com oferta de 15 vagas e salário de até R$ 6 mil

A Câmara de Porto Velho está com um novo concurso público aberto para contratação de quinze profissionais de níveis médio e superior.

São oportunidades que estão distribuídas nas funções de oficial de diligência (1); taquígrafo (1); técnico administrativo (3); técnico de áudio e vídeo (1); técnico legislativo (1); tradutor e intérprete de Libras (1); analista jurídico (2); analista de tecnologia e informática (1); analista legislativo (1); auditor de controle interno (1); contador (1) e procurador (1).

Os contratados devem prestar serviços em uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, assim serão beneficiados com salários que variam de R$ 2.200,00 a R$ 6.149,22.

As inscrições são realizadas via internet, por meio do formulário disponível no site, no período de 10 de outubro a 13 de novembro de 2018. A participação no certame é efetivada após o pagamento da taxa que vai de R$ 60,00 a R$ 90,00.

Como forma de classificação, todos os candidatos são avaliados por prova objetiva prevista para 16 de dezembro. Os cargos de taquígrafo e tradutor e intérprete de Libras são avaliados também por prova prática, já a função de procurador será por meio de prova discursiva.

O concurso terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, assim discriminado no edital disponível em no site.

Texto: Assessoria/Virginia Faustino

Foto: Reprodução