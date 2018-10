Com atletas de RO, Vilhena é palco do 3º Trilhão de motos neste domingo

O grupo “Os Patotinhas” promove neste domingo, 14, a 3ª edição do trilhão de Motos em Vilhena.

A largada está prevista para as 08h no Rancho Peixoto, próximo ao Rio Piracolino, e terá um percurso de 60 quilômetros com diferentes tipos de terrenos.

De acordo com uma das organizadoras, Marislaine Rosa, para participar do evento basta inscrever-se pelo site www.ospatotinhas.com.br. Ela informou que participarão atletas de vários municípios rondonienses.

A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e qualquer pessoa pode se inscrever desde que seja maior de idade. Caso o participante seja menor, deve estar acompanhado dos pais.

Marislaine informou que, para esta edição, haverá a participação das gaiolas e para as 120 primeiras inscrições ganharão uma camiseta exclusiva do evento.

As inscrições encerram-se dia 10 de outubro pelo site, podendo ser feitas após a data só no local. Para mas informações ligar no (69) 9-8473-6242.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa