ELEIÇÃO TRANQUILA: Cone Sul contou com 250 militares e apenas um caso de boca de urna registrado

No último domingo 07, policiais militares do 3º BPM efetuaram o policiamento das eleições em toda a região Cone Sul de Rondônia.

Na semana anterior à votação foram realizadas instruções específicas, a fim de serem esclarecidas todas as particularidades do sufrágio para a escolha dos candidatos.

De acordo com informações da assessoria, a missão das eleições teve início no sábado, 06, com o policiamento das escolas para garantir assim a segurança das urnas instaladas, bem como durante as votações para a preservação da tranquilidade pública e pleno exercício do direito de voto.

Ao todo, no Cone Sul, foram cerca de 250 militares especificamente designados para o policiamento, sendo divididos em missões específicas, entre elas realizar a segurança dos 61 locais de votação, segurança de autoridades, condução de presos, registros de boletins de ocorrências policiais, entre outros.

Só em Vilhena foram cerca de 150 militares em 28 pontos de votações, distribuídos nas áreas urbana e rural.

A operação policial das eleições no Cone Sul contou com o reforço de 34 policiais militares de Porto Velho, além do policiamento ostensivo ordinário.

Em Vilhena, houve somente uma pessoa conduzida por crime eleitoral, conhecido como “Boca de Urna” – conceito relativo a distribuição e/ou veiculação de propaganda política no dia da eleição, de modo a aliciar possíveis eleitores.

Texto e fotos: Assessoria do 3º BPM