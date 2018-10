Fama realiza evento em comemoração aos 15 anos de atividades em Vilhena

A Faculdade da Amazônia (Fama) completou no último dia 23 de abril, 15 anos de funcionamento, e para celebrar seu aniversário trará uma programação com atividades culturais, palestra e homenagens, relembrando assim toda a trajetória da instituição.

Devido o calendário acadêmico ter sofrido algumas mudanças os dias escolhidos para realização das atividades foram 12,13 e 14 de outubro.

Com início no dia 12 de outubro, a partir das 20h à Fama oferecerá uma palestra ministrada pelo professor doutor Antônio Mauricio Castanheira das Neves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) com o tema “Ensino Superior no Brasil: números e questões para reflexão”, além de realizar o lançamento oficial da “Revista Cientifica Tribus” e apresentar a exposição fotográfica “Fama 15 anos”.

No dia 13 a partir das 22h haverá um coquetel de gala e show cultural com a baiana Brena Gonçalves. Ambas as atividades ocorrerão no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob – Credisul, localizado na Avenida Capitão Castro, 3112 – Centro de Vilhena.

Já no dia 14, a programação será encerrada com um almoço e show regional, no salão de festas da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), localizado no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Assessoria