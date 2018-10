Maurão agradece os mais de 170 mil votos recebidos para governador

O candidato a governador Maurão de Carvalho agradeceu pelos 173.690 obtidos no último domingo, 7, que o colocaram na terceira posição.

“Agradeço a Deus, à minha família, aos militantes, aos candidatos de nossa coligação e a todos os que acreditaram em nossas propostas para uma Rondônia cada vez melhor.

A vontade do povo é soberana! De forma livre e democrática escolheram os seus representantes e respeitamos. Que o futuro governador, seja ele quem for, possa olhar com responsabilidade pela nossa população”, afirmou.

Maurão disse ainda que vai encerrar o seu mandato como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de forma responsável, dando continuidade aos trabalhos, analisando e aprovando as matérias de interesse coletivo.

“O novo governador, com certeza, vai contar com o orçamento aprovado e vai poder começar seu mandato sabendo como deverá agir. Que Deus abençoe a todos os rondonienses”, finalizou.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia