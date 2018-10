Motociclista colide contra carro e morre minutos após dar entrada em pronto-socorro



Rondineli Fontineli de Araújo, de 39 anos, morreu no início da noite desta terça-feira, 09, em um grave acidente ocorrido na BR-174, próximo ao Motel Volúpia, em Vilhena.

O homem, que pilotava uma motocicleta Honda CB 300, com placa de Vilhena, seguia pela BR-174, sentido Juína, quando colidiu de frente com um Ford Fiesta, cujo condutor seguia pela mesma via, em sentido oposto.

Com o impacto, Rondineli foi lançado contra o parabrisa do carro, sofrido diversos ferimentos e fraturas pelo corpo.

A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos após de dar entrada no pronto-socorro do Hospital Regional. Rondineli deixa esposa e filho.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede social