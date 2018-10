Mulher sofre ferimentos ao ser lançada contra para-brisa de carro em acidente na BR-174

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 09, no cruzamento das Avenidas Jô Sato (BR-174) com Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta Honda CG Titan, placa NEC-9896/Chupinguaia, seguia pela Jô Sato, sentido aeroporto e lavava na garupa sua esposa, quando ao chegar ao cruzamento, colidiu com o automóvel Ford Fiesta, placa NCE-9856/Vilhena, que trafegava pela Tancredo Neves, sentido Cuiabá e teria avançado a preferencial.

No impacto, o condutor da moto sofreu escoriações e a passageira ferimentos pelo corpo ao ser lançada contra o para-brisa e cair no canteiro central da via.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia