Old Ranch traz para Vilhena Felipe & Falcão; concorra a ingressos para o show

Na próxima sexta-feira, 19, Felipe & Falcão estará em Vilhena para realizar um super show no Old Ranch, durante sua exibição a dupla relembrará seus grandes sucessos em uma apresentação acústica.

Felipe & Falcão tem mais de 30 anos de carreira, e possui 17 discos e dois DVD’s lançados, sendo premiados com nove discos de ouro.

Os ingressos já estão sendo vendidos a R$ 30,00 pista, vip R$ 50,00 e camarote para 20 pessoas R$ 1,4 mil. Vale lembrar que as entradas são limitadas, pois a capacidade da casa é de até 500 pessoas.

O Extra de Rondônia em parceria com o Old Ranch sorteará três entradas, para concorrer basta deixar seu nome completo e telefone no comentário desta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Divulgação