Prefeita parabeniza Marcos Rogério e diz que novo senador vai ajudar ainda mais Chupinguaia

Na manhã desta terça-feira, 9, a prefeita do município de Chupinguaia Sheila Flavia Anselmo Mosso (DEM), entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, para parabenizar o deputado federal Marcos Rogério (DEM), pela eleição ao senado com a expressiva votação de 324.939 votos.

Sheila disse à reportagem que Marcos Rogério foi o parlamentar que mais destinou emendas, ou seja, benefícios para seu município.

A prefeita agradeceu pelo apoio do agora senador eleito e afirma que Chupinguaia soube agradecer a parceria e que a partir de 1º de janeiro de 2019 – Rogério vai ajudar muito mais no desenvolvimento dos municípios que formam o chamado Cone Sul.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia