Reeleita, Rosangela Donadon agradece apoio de eleitores e garante continuar trabalhando por melhorias para o Cone Sul

A vilhenense Rosangela Donadon (PDT), reeleita ao cargo de deputada estadual com 9.053 votos na eleição do ultimo domingo, 7, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 8, para manifestar seu agradecimento e apoio de todos os eleitores do Cone Sul e do Estado de Rondônia.

Única mulher na atual legislatura da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), Rosangela assegura que, com a reeleição, a responsabilidade aumenta, mas garante continuar trabalhando para conquistar benefícios para a região, em sintonia com todos sete prefeitos do Cone Sul.

“Estou com a consciência tranquila de que dediquei-me ao máximo para conquistar investimentos nos últimos quatro anos para o Cone Sul. A população acompanha nossas ações e o resultado se refletiu nas urnas. O trabalho continua, só que agora com maior responsabilidade. Vou continuar sendo a ‘ponte’ entre o Governo, a ALE e os cidadãos dos sete municípios da nossa região”, avalia.

Reeleita ao segundo mandato consecutivo, a vilhenense informou que, apenas para citar alguns exemplos, garantiu mais de R$ 8 milhões em benefícios para Vilhena e R$ 3,2 milhões para Colorado do Oeste.

Exemplos desses recursos para Vilhena, são R$ 500 mil em medicamentos para a saúde pública, R$ 1,5 milhão para a aquisição de um tomógrafo para o Hospital Regional, dinheiro já na conta da prefeitura e R$ 290 mil para aquisição de uma usina de leite, máquina que está no almoxarifado da prefeitura pronta para ser entregue à população. “São vários benefícios que, ao longo do meu mandato, conquistamos para garantir uma melhor qualidade de vida dos sete municípios do Cone Sul”, disse.

Para a legislatura 2019/2022, Rosangela não será a única mulher no parlamento estadual. Também foi eleita Cassia dos Muletas, representante do município de Jarú.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia