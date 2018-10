VÍDEO: produtores agradecem prefeito por recuperar estrada em Pimenteiras

Produtores da Linha 11, área rural do município de Pimenteiras do Oeste, se reuniram no final da semana passada para agradecer os esforços e atenção do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) em função da recuperação da estrada na linha 11, rumo Guaporé.

De acordo com os moradores, a estrada estava intrafegável, prejudicando assim o escoamento da produção dessa região.

Especificamente, o benefício aconteceu na estrada do Firmino, onde máquinas e homens da prefeitura executaram a ação.

O prefeito atendeu a reivindicação da comunidade através da solicitação do vereador Euzito Brito (MDB).

“Essa estrada é de grande importância para o município, para extração de areia. Há vários ranchos de pesca e vai melhorar a vida dos produtores. Agradecemos ao prefeito por esta ação”, disse o parlamentar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação