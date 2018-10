Casal é socorrido ao hospital após colisão entre moto e carro; mulher sofreu possível fratura na perna

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 10, entre uma moto Honda Bros NXR 160, placa QTA-6188/Vilhena e um carro Toyota Corolla, placa DDA-1628/Vilhena, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto, seguia pela Avenida Antônio Pereira dos Santos, sentido Aeroporto, quando no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, teria avançado a preferencial provocando a colisão.

No choque, o motoqueiro sofreu escoriações e uma mulher que estava de carona possível fratura na perna direita.

As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do hospital regional pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel nada sofreu. O carro foi parar em cima do canteiro central da via.

A Polícia Militar registrou o acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia