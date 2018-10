Faculdade de Vilhena oferece seminário de libras com certificação de 52 horas

A Faculdade Santo André de Vilhena realizará do dia 12 a 14 de outubro, o Seminário de Formação e Estudo da Gramática de Libras, com certificação de 52 horas.

O seminário, que terá início as 14h00 de sexta-feira, 12, e enceramento as 11h00 de domingo, 14, apenas com aulas diurnas, será ministrado pelo palestrante surdo, professor Paulo Sergio Praxedes de Santa Catarina.

Quem tiver interesse pode se inscrever até meia hora antes do início do seminário, pelo valor de R$ 100,00, na sede da faculdade, localizada no Bairro Orleans.

Mas informações, falar com a professora Flávia pelo telefone (69) 981180306, ou com o professor Bruno, pelo (69) 999887577.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa