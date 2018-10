Mais de 500 veículos serão leiloados pelo Detran no próximo dia 15 em Vilhena

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia (Detran), irá realizar nos dias 15,16 e17 – leilão de mais de 500 veículos apreendidos na região do Cone Sul.

O leilão acontece no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG), na Avenida José do Patrocínio, no centro de Vilhena. Os interessados em participar devem fazer cadastro no site do Detran www.detran.ro.gov.br

De acordo com diretor do Ciretran, unidade Vilhena, Gustavo Ozeika, o leilão é para a venda dos veículos conservados que foram apreendido nos municípios de Vilhena, Chupinguaia, Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras e Corumbiara.

“Somente em Vilhena serão 284 motocicletas e 10 automóveis. Será uma oportunidade de fazer bons negócios e adquirir um veículo a preço módico e em bom estado de conservação”, ressaltou Oseika.

Gustavo explica que pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. O lance mínimo será R$ 300 e os veículos podem ser vistos por possíveis compradores nos pátios das circunscrições dos municípios, das 07h30 às 13h30.

Ozeika finaliza esclarecendo que no dia 15 haverá uma equipe da Comissão de Leilão disponível na Ciretran de Vilhena, das 07h30 até às 09h00, para sanar dúvidas e auxiliar as pessoas que tiveram problemas em se credenciar.

“O leilão começa no dia 15 das 09h às 12h com duas de intervalo para almoço e recomeça das 14h as 17h. Já no dia 16 e 17, começa às 8h e segue até às 12h. Leva o veículo quem der o maior lance”, frisou o chefe da Ciretran.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia