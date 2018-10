Vilhena terá mutirão pré-processual de cobrança

O Fórum da Comarca de Vilhena realizará de 06 a 09 de novembro de 2018, o I – Mutirão de Pré-Processual de Cobrança “Recupere seu Crédito”, referente a negociação de débitos de titularidade de empresas locais, com a colaboração da Associação Comercial e Industrial de Vilhena – ACIV e a Câmara dos Dirigentes Lojista de Vilhena – CDL.

No período de 15 a 19 de outubro de 2018, será feito o recebimento das reclamações e expedição da carta-convite, onde a empresa credora saíra ciente do dia, hora e local em que deverá comparecer a sessão de conciliação, bem como será o responsável pela entrega da carta-convite ao devedor, pessoalmente, por via postal ou por terceiro de sua confiança.

Além do mutirão, ocorrerão também, de forma conjunta, a XIII – Semana Nacional de Conciliação de 05 a 09 de novembro de 2018, e a Megaoperação da Justiça Rápida Itinerante, onde a triagem será realizada de 15 a 19 de outubro de 2018, das 14 às 18 horas, e as audiências no dia 05 de novembro de 2018. Os interessados nos atendimentos deverão apresentar-se no local de triagem (Forúm Desembargador Leal Fagundes – Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, Vilhena), de posse dos documentos pessoais como identidade, CPF, comprovante de endereço e outros documentos que justifiquem os direitos a reclamar.

Serão resolvidas causas de menor complexidade como justificativa para lavratura de certidão de nascimento; alimentos e visitas para os filhos; cobranças, guarda de menores; divórcio consensual (amigável); conversão consensual de separação em divórcio e reconhecimento de paternidade.

No mesmo período (05 a 09 de novembro de 2018) em parceria com a SEMUSA, SEMAS, SAAE, ACIV e outros colaboradores locais, também ocorrerão outras atividades de cidadania como atendimentos, emissão de documentos e palestras abertas ao público em geral.

