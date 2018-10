APAE de Colorado informa fornecimento de contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2018

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colorado do Oeste,

CNPJ nº 0484.568.823/0001-08.

Contratada: Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.

CNPJ nº 05.440.065/0001-71.

Objeto: Aquisição de Veículo Tipo Micro-ônibus, em conformidade com as especificações e descrições no Termo de Referência Anexo 1 e Proposta de Preços Anexo 2 do Pregão Presencial n º 01/2018 – 2ª Chamada,

Processo nº 02/2018.

Valor Total: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Fonte de Recursos Convênio: Termo de Fomento 038-PGE-2018

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações e, ainda de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas legais aplicáveis à espécie.

Colorado do Oeste – RO, 09 de outubro de 2.018.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colorado do Oeste /RO.

Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.

ORDEM DE FORNECIMENTO CONTRATO Nº 01/2018/APAE

À FIRMA: Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda

CNPJ: 05.440.065/0001-71

PROCESSO: 002/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 01/2018 – 2ª Chamada

VALOR: R$ 350.000,00

Empenho: 2018NE00237/SEAS-RO

Contrato: 01/2018/APAE

FONTE DE RECURSO: Termo de Fomento nº 038/PGE-2018

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Colorado do Oeste, expede a presente Ordem de Fornecimento, autorizando o fornecimento do equipamento conforme o especificado no Termo de Referência Anexo 1 e Modelo Proposta de Preços Anexo 2 do edital, com o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); constantes da Proposta de Preços do Pregão Presencial nº 001/2018, Processo Administrativo n° 002/2018 e Contrato nº 01/2018.

Colorado do Oeste, 11 de Outubro de 2018.

Geci Justina da Rosa Fantin

Presidente da APAE