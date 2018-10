Bueiro a céu aberto deixa jovem ferida no Jardim América

Um acidente inusitado, ocorrido na quarta-feira, 10, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, a cerca de um metro do cruzamento com a Melvin Jones, no Jardim América, em Vilhena, deixou uma jovem ferida.

Na ocasião a motociclista acabou colidindo com a lateral e um carro, o que a fez perder o controle da direção e procurar pelo acostamento da via. Momento em que a situação acabou se agravando, pois seu veículo caiu em um bueiro que está parcialmente destampado.

Na queda, a jovem sofreu pequenos ferimentos e ficou um pouco desorientada, sendo necessária sua condução ao pronto-socorro, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A reportagem do site esteve no local do acidente na manhã desta quinta-feira, 11, e constatou que além da boca do bueiro, que possui grande quantidade de água, pegar parte do acostamento da via, a tampa está posta de forma que deixa espaço suficiente para a queda de animais ou até mesmo de crianças.

E de acordo com moradores, este não é o único ponto da cidade que os bueiros apresentam esse tipo de problema.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social