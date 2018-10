CEREJEIRAS: Vereador denuncia fragilidade de nova rodoviária e exige reconstrução

O vereador de Cerejeiras, Valdecir Sapata Jordão (PSB), solicitou através de requerimento ao poder executivo, que seja refeita a construção do prédio da rodoviária, inaugurado a poucos mais de dois anos, mas que já presenta inúmeros defeitos.

No requerimento, o vereador relata que apesar do pouco tempo de uso, o prédio já apresenta vazamentos nos sanitários, rachaduras no piso e nas paredes e queda de uma boa parte do forro.

Devido esses tipos de obras possuírem cinco anos de garantia, Sapata solicitou que sejam tomadas providências referente à notificação da empresa responsável pela obra para que a mesma seja refeita.

Texto e fotos: Extra de Rondônia

