Choque entre motos deixa uma pessoa ferida no Jardim América

Acidente envolvendo duas motos Honda CG – uma 125 e outra 150, com placas de Vilhena, aconteceu no começo da noite desta quinta-feira, 11, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do extra de Rondônia, o condutor da moto CG 125, seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido Setor 19, aeroporto, quando no cruzamento com a Rua Luiz Maziero, colidiu com a moto CG 150, no qual o condutor trafegava sentido Porto Velho.

No choque, uma pessoa que estava de carona na CG 150, sofreu ferimentos e foi levada para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Os condutores das motos tiveram ferimentos leves.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia