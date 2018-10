Em Pimenteiras, Semosp intensifica manutenção de bueiros e estradas para atender agricultores

Ações de recuperação de pontes e pontilhões de madeira por manilhas de concreto, e o patrolamento, cascalhamento de estradas vicinais, foram intensificadas nos últimos dias no município de Pimenteiras do Oeste.

Os trabalhos, que constam dentro da programação da prefeitura, incluem a recuperação de pontes, pontilhões e estradas no rumo da linha 11, à fazenda do Riozinho, Rical, Mazutti na área rural do Município.

Objetivo das ações, executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), têm como foco garantir a trafegabilidade e o acesso de veículos e, consequentemente, o transporte escolar, além de facilitar o escoamento de produtos beneficiando o produtor rural.

Além das principais estradas onde a produção agrícola é escoada, estão sendo priorizadas as linhas de ônibus para o transporte escolar.

O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) analisou o impacto da ação na economia do município. “A agricultura é a nossa principal economia. Nesse sentido, voltamos nossas atenções para o interior. Olhamos, principalmente, para os pequenos e médios produtores rurais, nossa agricultura familiar, que são os responsáveis pela maior parte da produção. Estamos concentrando nossos esforços para gerarmos oportunidades no campo. Com essas iniciativas, estamos atendendo as necessidades do produtor rural”, concluiu o prefeito.

Texto e fotos: Assessoria