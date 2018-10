Homem atira contra o próprio pé ao tentar assaltar comerciante

O caso ocorreu em um mercado localizado na Avenida Paraíba, no setor 19, em Vilhena, onde dois assaltantes renderam o proprietário e durante a ação, um acabou atirando acidentalmente contra o próprio pé.

De acordo com o registro da ocorrência, quando entraram no mercado, um dos meliantes, que portava uma arma de fogo tipo garrucha, exigiu que o comerciante deitasse no chão, momento em que acidentalmente, houve um disparo, que atingiu de raspão o pé do agente.

Ao perceber que o assaltante se distraiu com o ferimento, a vítima avançou sobre ele, dando início a uma luta corporal, na qual conseguiu se apossar da arma de fogo.

No momento da luta, o comparsa do ferido empreendeu fuga levando apenas R$ 20,00, do caixa. Após perder a posse da arma, o segundo agente também empreendeu fuga do local, deixando para trás, duas bicicletas de cor rosa e um capacete e cor vermelha.

As características físicas dos meliantes descritas pela vítima coincidem com as mesmas de sois homens que cometeram um assalto no dia anterior, em outro mercado da cidade.

Os veículos e arma de fogo foram entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia