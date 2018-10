Homem é assassinado com cinco tiros na cabeça na frente de amigo no Embratel

O crime ocorreu na noite de quarta-feira, 10, em frente uma residência, localizado na Avenida José Roberto Garcia Moreira, no Bairro Embratel, em Vilhena, onde um homem identificado apenas como Fernando, foi assassinado a sangue frio, com cinco tiros na cabeça na frente de uma migo.

De acordo com o registro da ocorrência, dois amigos estavam sentados na frente do imóvel, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, quando o carona desceu, se dirigiu até a vítima e efetuou vários disparos contra a cabeça da mesma.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros chegou a comparecer ao local, mas a vítima já estava em óbito.

A testemunha, que presenciou toda a cena, afirmou não conhecer os autores do crime. No local foram encontrados dois invólucros de entorpecente do tipo crack.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social