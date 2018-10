Motociclista fica desacordada ao ser atingida por carro

O acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 11, em frente ao supermercado Aliança, localizado na esquina da Avenida 1705 com a Perimetral, no Jardim Social I, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, que conduzia uma motocicleta Honda Biz na rotatória do cruzamento das duas avenidas, foi atingida por um veículo não identificado, cujo condutor fugiu sem prestar socorro.

Na queda, a mulher perdeu a consciência por alguns minutos e ao despertar, se queixava de fortes dores na região do quadril.

Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e conduziu a vítima ao pronto-socorro. A Polícia Militar registrou o caso.