Motoqueiro cai em cruzamento e pode ter sofrido lesão grave na coluna

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, por volta das 10h30, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Rua 743, no Bairro Bodanese em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da motocicleta Honda CG Titan, de placa PAW-8705/Vilhena, seguia pela Tancredo Neves, sentido, Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento com a Rua 743, teria se assustado com outra moto, freou a dianteira e acabou caindo. No local há uma placa de “PARE” quebrada.

Na queda, segundo a polícia, a vítima aparentemente teria sofrido lesão grave na coluna. Ele foi levado ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia