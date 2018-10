No quarto mandato, Luizinho agradece eleitores, pretende disputar presidência da ALE e garante apoio à reeleição de Japonês

O deputado estadual reeleito Luizinho Goebel (PV) visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 11.

Terceiro mais votado do Estado no pleito eleitoral de domingo passado com 16.999 votos, o parlamentar comentou diversos assuntos, entre eles, a campanha vitoriosa, suas expectativas para o novo mandato e, mesmo faltando dois anos, analisa o cenário para a eleição municipal em Vilhena.

REELEIÇÃO

Sobre sua reeleição ao quarto mandato consecutivo, Goebel disse que acredita que sua vitória se deu por dois importantes fatores: o primeiro seria trabalhar sempre de forma cautelosa nas propostas de cada eleição, e o segundo a estratégia usada na campanha, em especial o contato direto com os eleitores. “Este ano optei por fazer visitas e caminhadas, principalmente nos bairros”, avaliou.

Outro ponto a ser levado em conta, segundo o deputado, é a conscientização da população, pois hoje todos entendem a necessidade de uma região ter um representante na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE). Goebel também pontua como influenciador em sua reeleição o mandato desenvolvido para atender todas as áreas dos municípios e da região.

“Estou muito feliz com o apoio e garanto que farei muito mais. O bacana é que tive votos nos 52 municípios, prova de que nossa campanha foi bem recebida”, destacou.

INFLUÊNCIA NA GESTÂO DE JAPONÊS

Mesmo sendo da mesma sigla partidária, Goebel afirma não influenciar em nada na administração do atual prefeito, Eduardo Japonês (PV).

“Apenas participei e ajudei na campanha. Neste período, deixei um pouco de lado a minha, mas assim que acabou, retomei meus planos de mandato”, frisa.

O deputado também esclarece os rumores de que tem se envolvido nas decisões de contratação de pessoal.

“Não me envolvi e não quis influenciar em nada, até porque sabemos que todo começo de governo é problemático. E sim, tenho meus eleitores dentro das secretarias, mas preferi não mexer em nada e trabalhar para fora. Evitei ficar ligado à administração pública. Até porque não queria correr nenhum risco tanto na minha campanha, quanto na gestão do Japonês. Sempre tive muito apoio dos servidores, e é obvio que todo politico quer contar com o máximo de pessoal possível, mas não quis ‘forçar a barra’. Até porque é bem diferente quando você tem o apoio de pessoas e tem o apoio da máquina”, explicou.

COLEGAS DA ALE

O deputado vê de forma positiva o aumento, de 2 para 4 deputados a região do Cone Sul. “Foi uma ótima escolha, pois dá para comparar os trabalhos desenvolvidos, além de trazer muito mais benefícios. O Cone Sul só ganhará com recursos e atendimento, pois nós quatro trabalharemos pra isso”, observa.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

Sobre as eleições municipais de 2020 em Vilhena, Luizinho foi enfático em dizer que apoiará a reeleição do prefeito Eduardo Japonês (PV). “Meu candidato é o Japonês, meu apoio é dele, mas não sei se ele quer renovar o mandato. Ele está fazendo uma boa administração, mas falta apenas fazer alguns ajustes”, analisa.

Com relação a Evandro Padovani, que enfrentou as urnas pela primeira vez ao cargo de deputado federal e obteve 26.656 votos (leia AQUI), Luizinho disse que, na próxima eleição, ele o apoiará com o intuito do Cone Sul ter um representante na Câmara Federal.

“Padovani foi muito bem votado na cidade, isso porque tivemos quatro opções. E acredito que qualquer um dos candidatos se soubesse que o Padovani seria bem votado, cederiam para que Vilhena ganhasse um candidato federal”, acredita.

Por outro lado, Luizinho analisa que Jaime Bagatoli (PSL), que surpreendeu com a expressiva votação que obteve nas urnas, tem condição de disputar novamente o cargo e ser o senador da região. “Para estes cargos, todos terão meu total apoio”, explica.

PLANOS FUTUROS

O deputado comenta ainda que neste quarto mandato pretende disputar a presidência da ALE. “Estou á disposição do grupo e trabalharei nisso”, disse.

Sobre o apoio do PV para o segundo turno ao governo de Rondônia, Goebel afirma que ainda não tem um parecer oficial, mas o encaminhamento está mais voltado a apoiar o candidato de Bolsonaro, Marcos Rocha (PSL).

Goebel finaliza agradecendo a todos que o escolheram como representante, aos que não votaram, mas que o recebeu e tratou com respeito e aos envolvidos na campanha que o ajudou na vitória. O deputado também afirma perdoar os que criaram factoides e tentaram derrubá-lo e sujar sua imagem.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia