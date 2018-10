PRF inicia nesta quinta “Operação Nossa Senhora Aparecida”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia às 23h59 desta quinta-feira, 11, a ”Operação Nossa Senhora Aparecida”, intensificando ações de fiscalização e educativas nas rodovias federais em todo o país. A operação ocorrerá nos próximos quatro dias e terminará à meia-noite de domingo, 14.

O objetivo é coibir condutas criminosas e de imprudência no trânsito, que possam causar acidentes ou agravar lesões, como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças) e embriaguez ao volante.

Excesso de velocidade – O objetivo é reforçar as ações de policiamento e fiscalização com radares portáteis nas rodovias sob a circunscrição da PRF em Rondônia, com foco na prevenção e redução dos acidentes de trânsito, principalmente quanto à gravidade desses.

Além de colocarem suas vidas e a de outros usuários em risco, os condutores serão notificados e pagarão multas que variam de R$ 130,16 a R$ 880,41. A pontuação a ser lançada nos prontuários de CNH é de 4 a 21 pontos. Os locais onde ocorrem as fiscalizações de velocidade são definidos de acordo com levantamento estatístico de acidentes nas rodovias federais e a sua relação com o excesso de velocidade.

Embriaguez ao volante – Desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é uma infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por até doze meses e multa de R$2.934,70. A mesma multa é aplicada ao condutor que se nega a se submeter aos testes.

Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB. Quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indicar 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, o condutor será encaminhado à autoridade judiciária.

Educação para o trânsito – Uma das diversas ações de educação para o trânsito que serão realizadas durante o feriado será o “Comando Educativo”. Nele, serão solicitados aos condutores que façam o teste com o etilômetro, além de serem convidados a assistirem a apresentações do ”Cinema Rodoviário”. A ação educativa tem o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância de boas práticas no trânsito, como o respeito aos demais usuários da rodovia e às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Restrição de tráfego – Com o objetivo de garantir a fluidez no trânsito em grandes feriados, períodos em que aumenta a movimentação nas rodovias e estradas federais, a PRF restringe, em trechos de pista simples e em determinados dias e horários, o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP).

Durante a “Operação Nossa Senhora Aparecida”, a restrição ocorrerá nesta quinta-feira, 11, das 16 às 22h, na sexta-feira, 12, das 6 às 12h, e no domingo, 14, das 16 às 22h.

