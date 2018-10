VIDEO: candidato de Bolsonaro, Coronel acusa Expedito de criar fake news e chama equipe de “indivíduos do mal”

A assessoria do Coronel Marcos Rocha (PSL), candidato ao governo de Rondônia com apoio de Bolsonaro, enviou um vídeo ao Extra de Rondônia esclarecendo supostos ataques do seu concorrente, o ex-senador Expedito Júnior (PSDB).

Sem citar nome, ele acusa Expedito de criar fake News para tentar confundir o eleitorado rondoniense e chamou a equipe do tucano de “indivíduos do mal”.

Especificamente, Rocha esclareceu um vídeo onde recebe apoio do grupo do senador Acir Gurgacz (PDT), através do ex-candidato a vice, Neodi Oliveira, de Machado do Oeste.

Segundo Rocha, o vídeo foi editado: “Mas graças a Deus, as pessoas de bem estão “vacinadas” contra o comportamento dessa estirpe. Não vamos fazer conchavos”, frisou.

PROPOSTAS

Em visita ao Extra, durante a campanha, ambos candidatos apresentaram suas propostas de trabalho caso sejam eleitos ao governo. Relembre AQUI e AQUI

>>> VEJA, ABAIXO, O VÍDEO:

Texto: Extra de Rondônia

Foto/vídeo: Assessoria