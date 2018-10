Ação Demolay promove dia de recreação para crianças da comunidade

A Ordem Demoley proverá nesse domingo, 13, nas dependências da escola municipal Hermógenes, localizada na Avenida 1705, no Jardim Primavera, em Vilhena, um dia de recreação para crianças de toda a comunidade.

De acordo com Silvio Júnior e Alonso Schultz, responsáveis pela divulgação do evento que terá início as 13h00, com previsão de término as17h00, a programação será diversa, com gincanas para pais e filhos, com premiações e alimentação gratuita.

O evento também contará com a presença de especialistas voluntários, que realização orientações médicas durante toda a programação.

Os organizadores informaram que o projeto é totalmente filantrópico, e todos os alimentos e brinquedos são doações de comerciantes e civis que apoiam a causa, visando proporcionar as crianças carentes, um dia de entretenimento e saúde.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa