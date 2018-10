Coordenador de Expedito rebate acusação de Marcos Rocha: “Ele é ‘cria’ de Confúcio e despreparado para governar RO”

Na tarde de quinta-feira, 11, o autônomo José de Oliveira Junior, popular “Junior Pintor”, visitou a redação do Extra de Rondônia para rebater acusações feitas pelo Coronel Marcos Rocha (PSL) contra seu concorrente ao governo, Expedito Júnior (PSDB).

Num vídeo enviado ao Extra de Rondônia, Rocha disse que Expedito estaria espalhando fake news contra ele e chamou a equipe do tucano de “indivíduos do mal”. Relembre AQUI

Pintor, que é coordenador de Expedito Júnior (PSDB) na região do Cone Sul, considerou Marcos Rocha “totalmente despreparado para governar Rondônia”.

Para ele, o Estado não pode ficar a mercê de um homem que, em vez de apresentar propostas, fica promovendo picuinhas. Ele sustenta, ainda, que o vídeo citado pelo Coronel é original.

Pintor foi mais além. Disse que Marcos Rocha é “cria” do ex-governador Confúcio Moura, pois exerceu a função de Secretário Estadual de Segurança Pública “e não prestou nenhum serviço de relevância, além de ser detestado pelos Agentes Penitenciários”.

Para encerrar, Pintor, em tom de desabafo, afirma com veemência que “grupo do mal é aquele que está prestando apoio ao Coronel Marcos Rocha, que, se eleito for, será um desastre para Rondônia” .

O site deixa espaço à equipe de Marcos Rocha para eventuais esclarecimentos a respeito do assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia