Deputado eleito agradece e diz que vai trabalhar em prol do crescimento de RO

Cirone da Tozzo eleito deputado estadual no último dia 7, agradece a todos que confiaram a ele seu voto.

Eleito com 9.962 votos para a Assembleia Legislativa (ALE) do Estado de Rondônia, Cirone, agradece aos eleitores por terem feito dele um dos dois representantes do município de Cacoal na ALE.

“Foi uma campanha significativa, com muitas pessoas demonstrando seu apoio. Estou muito feliz por ter recebido essa missão dada pelo meu povo, agora é me preparar para iniciar esse novo momento podendo representar o eleitorado a partir de fevereiro de 2019,” disse Cirone.

Empresário, vice-prefeito de Cacoal e desportista nato, Cirone sempre trabalhou em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade e promete dar seguimento a esse trabalho como deputado estadual.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia