Em Vilhena, 3º Batalhão troca de Comando e recebe 31 tabletes das mãos do governador

No final da tarde de quinta-feira, 22, o 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Vilhena, trocou de Comando.

Em solenidade realizada na sede quartel, no bairro 5º Bec, em Vilhena, estiverem presentes, o governador do Estado, Daniel Pereira (PSB), Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Coronel Mauro Ronaldo Flores, entre outras autoridades.

Na ocasião, o Coronel Paulo André Souza, deixou o Comando do Batalhão, e agradeceu o apoio de todos que contribuíram para o bom desempenho da corporação.

Em seu lugar, assumiu o Capitão Diego Batista Carvalho. O novo comandante, disse estar contente e fará o possível para manter a lei e a ordem e salvaguardar o cidadão de bem. Carvalho agradeceu a presença das autoridades e da comunidade.

Na oportunidade, foram entregues pelo governador, 31 aparelhos de tabletes, no qual será usado pelas guarnições e substituirá o uso do papel nos boletins de ocorrência, que serão digitalizados no local da ocorrência.

Segundo Daniel Pereira, Vilhena foi o primeiro município a receber os equipamentos que irá agilizar de forma satisfatória o preenchimento da ocorrência policial.

