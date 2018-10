Família é feita refém por cinco horas enquanto bandidos roubavam caminhonete no Cidade Verde II, em Vilhena

O fato aconteceu na noite de quinta-feira, 11, na Rua 102-08, bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima chamou a Polícia Militar (PM), e relatou que por volta das 20 horas, estava em sua residência com sua família, quando foram surpreendidos por dois homens armados que invadiram o imóvel e anunciaram o assalto.

Os ladrões estavam com os rostos cobertos com mascaras tipo palhaço e ameaçavam a todo instante as vítimas se olhassem para eles. Os bandidos prenderam as vítimas dentro do quarto, inclusive um bebê de seis meses. Em dado momento chegaram a casa alguns parentes da vitima que também foram amarados e feitos reféns.

Contudo, assim que os marginais invadiram a casa por volta das 20h00, subtraíram à caminhonete Toyota Hilux placas NBN-7685/Vilhena, de cor prata, ano 2012 – e a todo momento, segundo a vítima, falavam que o roubo era programado, ou seja, eles tinham que ficar com a família refém, até a 01h00 da madrugada.

Entretanto, por volta da 01h20, os bandidos deixaram o local em um veículo que dava suporte na ação criminosa. Além da caminhonete, levaram diversos pertences pessoais ds vítimas e vários eletroeletrônicos.

A PM colheu informações, fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra/Arquivo