Governador e prefeito participam da abertura do Joer em Vilhena

Foi realizada na noite de quinta-feira, 11, a abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), no Ginásio Jorge Teixeira, em Vilhena.

Os jogos reúnem mais 1.500 atletas representando 251 escolas de 44 municípios, em 13 modalidades nas categorias de 15 a 17 anos de idade.

Marcaram presença o governador de Rondônia, Daniel Pereira (PSB), o prefeito de Vilhena, Eduardo Tsuru (PV), a prefeita mirim, Gabriela Vargas entre outras autoridades.

Na oportunidade foram apresentadas as delegações regionais que irão participar das competições e o juramento da comissão de arbitragem dos jogos. E, no final da solenidade foi dada a entrada da chama Olímpica e o acendimento da Pira.

De acordo com o coordenador de comunicação da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) Paulo Sergio de Oliveira, os jogos começam com as etapas individuais na disputa Juvenil Nacional.

As modalidades individuais a serem disputadas são: Atletismo, Ciclismo, Natação, Judô, Karatê, Taekwondo, Ginástica Rítmica, Luta Olímpica, Tênis de Mesa, Badminton e Xadrez.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia