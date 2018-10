Homem leva quatro facadas em briga de bar no Jardim Primavera

A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta sexta-feira, 12, num bar localizado na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como sendo Marcos José, estava num bar no endereço citado e consumia bebidas alcoólicas na companhia de alguns conhecidos. ´

Porém, em dado momento, José se desentendeu com um colega que também estava no recinto.

Com isso, os ânimos se alteraram e entraram em vias de fatos. Entretanto, uma terceira pessoa se apossou de uma faca e deferiu quatro facadas em José.

Os golpes atingiram a escápula esquerda, orelha, e duas acertaram o ombro. A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com os bombeiros, José não corre risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas, mas o suspeito não foi encontrado.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia