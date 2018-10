Justiça do Trabalho adere à campanha “outubro rosa”

O prédio da Justiça do Trabalho durante todo o mês estará com faixas e luzes rosa em apoio a campanha de prevenção do Câncer de mama.

De acordo com o diretor do JT, Ederson Deiró, o órgão está apoiando a mobilização, que é referencia mundial no combate a essa enfermidade e a instituição quer iluminar e alertar as mulheres sobre esse cuidado, que pode salvar muitas vidas.

Deiró disse também que na próxima quarta-feira, 17, todos os servidores irão trabalhar vestidos com camiseta rosa. Tudo para promover a conscientização de que o rastreamento e o diagnostico precoce do Câncer de mama aumentam as chances de tratamento e cura, além de contribuir para a redução da mortalidade.

OUTUBRO ROSA

O movimento foi criado nos Estados Unidos, em 1997, como forma de incentivar o autoexame e o diagnóstico precoce da doença. O nome da campanha remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o Câncer de mama.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia