Motociclistas participam de procissão e recebem prêmios em homenagem a Nossa Senhora Aparecida em Vilhena; veja fotos

Na manhã desta sexta-feira, 12, inúmeros motociclistas de Vilhena saíram em procissão para prestar homenagens a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

A concentração aconteceu às 06h30 próximo ao Posto Catarinense.

Daí, o grupo se deslocou até a Major Amarante onde percorreu toda a avenida, passando em frente ao Quartel da Polícia Militar, no bairro 5 BEC, e retornando pela avenida Capitão Castro, até chegar ao salão da comunidade Nossa Senhora aparecida onde as celebrações acontecem devido à reconstrução do prédio da Igreja.

Lá foram sorteados prêmios aos motociclistas e receberam as bênçãos do padre Marcos Laurindo Bento, Depois foi realizada a missa na comunidade.

O padre agradeceu a todos pela organização do evento. “Quero agradecer de modo especial, do fundo coração, e pedir a Deus que derrame benção à organização desta comunidade Aparecida, que se empenhou ao longo desses dez dias de preparação para que tudo seja realizado da melhor maneira possível, começando com cada dia da novena e encerrando hoje. Em nome da comunidade Aparecida estendo a todas as outras comunidades e derrame bênçãos a todas as comunidade e pessoas que participaram neste dia de hoje”, destacou.

>>> VEJA GALERIA DE FOTOS:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia