Taxista acaba detido por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas

A prisão ocorreu na noite de quinta-feira, 11, após guarnições da Polícia Militar (PM), abordar um táxi Fiat, modelo Doblô, de cor branca, placas NEC-6285-Vilhena, devido suspeitas de que o condutor do veículo estaria envolvido com tráfico de drogas.

O veículo foi abordado na Avenida Benno Luiz Graebin com a Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena, o motorista foi identificado como Jhonneth e os dois ocupantes, como Pablo e uma adolescente de 15 anos.

Em revista no interior do táxi, foram localizados com Pablo, três tabletes de maconha pesando 1,518 kg.

Ao ser indagado sobre a procedência da droga, o motorista alegou que a mesma era de responsabilidade do passageiro, que havia entrado no veículo na Avenida 34, próximo a uma caixa d’água.

Porém, como os militares já tinham feito acompanhamento do veículo até a Avenida 07 de Setembro, onde Pablo e a menor, que já estavam no interior do táxi, desembarcaram, entraram em uma residência e após alguns minutos saíram com uma sacola na mão, embarcando novamente, foi feito deslocamento até a referida residência.

Quando os militares se aproximaram do imóvel, havia uma motocicleta na frente, cujos os ocupantes, empreenderam fuga em alta velocidade sentido as viaturas, desobedecendo as ordens de parada, momento em que colidiram contra a porta do carona do lado direito da viatura do PATAMO.

Não satisfeito, o piloto acelerou a motocicleta pela calçada, entrando na contramão da via, colidindo de frente com um veículo Gol, que sofreu grandes avarias.

Na motocicleta de marca Honda, modelo XR Tornado de cor laranja, com placa NJI-6888 de Vilhena, estavam os agentes Wesley e Willian, que sofreram lesões e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional, onde o primeiro agente citado, que conduzia o veículo recebeu atendimentos médicos e foi liberado em seguida. Já o carona, ficou internado.

Nas vestes de Willian foi encontrado um tablete de maconha pesando 0,506 kg. Já no imóvel de onde os agentes empreenderam fuga, foram localizadas três pessoas, sendo Hellon Kleyton, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, e duas mulheres.

Em buscas no imóvel, foi localizado no quarto de Hellon, sobre o guarda roupas, uma pequena porção de maconha, uma balança de precisão e no bolso de uma jaqueta, a quantia de R$328,75.

Em continuidade as buscas foi localizado dentro do forro da residência, 17 tabletes e meio de maconha, que totalizaram 8,570 Kg.

Ainda na casa, foram encontrados também, dois relógios da marca Oriente com etiquetas, semelhantes aos que foram furtados numa loja dias anteriores.

Todo o material apreendido foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública, (Unisp) juntamente com os suspeitos, onde foi encontrado em revista pessoal a uma das conduzidas, mais uma porção de maconha.

Texto e fotos: Extra de Rondônia