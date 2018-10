ARTIGO: A Volta do Crescimento

Gostaria de convidá-lo a olhar o futuro do Brasil com esperança, fé e trabalho. Imagine o ano novo com novos governantes, com ótimos ministros, com um projeto de sábio de reconstrução econômica, com pessoas boas e bem intencionadas, com união e tolerância, com foco na solução dos problemas urgentes… Vamos deixar de lado, por um momento, o pessimismo, o egoísmo e a ânsia pelo poder; vamos pensar em recolocar nos trilhos este grande país. Isso é possível! Temos capacidade para fazer isso. Chega de pensar em catástrofes, em caos, e que este país não tem concerto.

A bíblia nos ensina que aquele que semeia pouco, pouco ceifará; que aquele que semeia ventos colhe tempestades. Vamos fazer de 2019 o ano da mudança, o ano da recuperação, o ano do desenvolvimento. Vamos nos dar as mãos em benefício de um sonho maior e apartidário, que é a grandeza e a prosperidade da nossa nação!

A ONU publicou nesta semana que o crescimento econômico mundial (PIB) previsto para 2019 é de 3,9% a.a. Temos tudo para atingir esse objetivo, mas nossa nação está doente e precisa ser rapidamente medicada. Se conseguirmos reduzir o índice de desemprego atual – que é altíssimo para média do mundo ocidental – já faríamos um progresso significativo.

Precisamos de um líder, de um projeto, de pessoas capazes, íntegras e exemplares nas posições de comando, de decisões sábias e sensatas, pois não há tempo a perder, e os recursos financeiros disponíveis são insuficientes para resolver os problemas urgentes… Ou seja, precisamos administrar com austeridade nossas finanças. Também não podemos tolerar a saída anual de milhares de brasileiros rumo ao exterior, por falta de perspectivas internas. Isto é grave, inaceitável, desacredita o país e retira a esperança das gerações futuras.

O brasileiro é uma pessoa boa, amigável e alegre por natureza; pacífico por temperamento. Nem por isso podemos permitir que certas pessoas façam deste país seu projeto pessoal de realização financeira, empregando meios ilícitos. Nossa recuperação econômica, política, social, familiar vai demandar muito esforço, trabalho e tempo; por isso precisamos nos unir e trabalhar duro, para recuperar-nos, com brevidade, dos profundos erros cometidos nos últimos anos.

Você lembra quando o Brasil crescia à taxa de 7% a.a.? Faltavam empregos, estrangeiros vinham para o país em busca de trabalho; trocava-se de carro quase todo ano; nossos filhos procuravam as melhores escolas… Todos temos enormes saudades daqueles maravilhosos e abençoados tempos! Saiba que eles podem voltar!

Pois bem, em 2010 o PIB do país cresceu 7,5% a.a. Sabia que nos últimos 10 anos a Agropecuária cresceu 13%; os Serviços 0,3% e a Indústria 0,0% (repito: a indústria cresceu zero %)? Isso foi há apenas 8 anos atrás, ou seja, é muito recente. Esses números demonstram como administrações públicas deficientes conseguem prejudicar a economia de uma nação, trazer o caos, acabar com os sonhos de um povo…

A história vai nos lembrar de nossos equívocos e falhas, como nação. Que cada um de nós, brasileiros, aproveite bem este Outubro/18 para aprender a lição, agir certo e assim evitar a repetição das falhas cometidas no passado recente !

Texto:Humberto Lago/Consultor Empresarial