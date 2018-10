Caminhões dos Correios com as provas do Enem são escoltadas por viaturas da PRF de RO

Na sexta-feira, 12, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluíram, com êxito, a atividade de escolta armada de materiais voltados à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018.

A escolta dos veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), que transportavam os cadernos de provas em compartimentos de carga lacrados, consiste no atendimento de uma solicitação de apoio feito à PRF pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação.

O deslocamento, iniciado no 5º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) do Exército Brasileiro, em Porto Velho/RO, contou com 6 agentes da PRF e teve como destino final o 4° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), em Rio Branco/AC.

O serviço prestado pela PRF, que também ocorrerá em todos os outros estados da federação, tem por objetivo evitar o cometimento de possíveis fraudes no certame durante o trânsito nas rodovias federais e, por conseguinte, preservar o sigilo e a segurança do ENEM 2018, cujas provas ocorrerão nos dias 4 e 11 de novembro.

Fonte: PRF/Assessoria

Fotos: Divulgaçao