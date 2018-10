Cras de Chupinguaia promove festa em comemoração ao dia das crianças

O Centro de Referência de Assistência Social de Chupinguaia (Cras) realizou na última quarta-feira, 10, uma programação repleta de atividades em comemoração ao dia das crianças.

Com a promoção de diversas gincanas educativas, guloseimas e entrega de lembrancinhas, a atividade contou com mais de 70 crianças que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento vinculado ao Cras.

Na ocasião a secretaria de assistência social, Dayane Cerozine, agradeceu ao apoio da prefeita Scheila Flávia Anselmo Mosso (DEM) e das pessoas que contribuíram para que o evento acontecesse.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação