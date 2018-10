Marcos Rocha e vice reúnem apoiadores e simpatizantes neste domingo em Vilhena

O candidato ao governo de Rondônia, Coronel Marcos Rocha e seu vice, Zé Jodan, ambos do Partido Social Liberal (PSL), estarão neste domingo, 14, na cidade de Vilhena.

Dentro da agenda consta reunião com apoiadores e simpatizantes às 10h, no comitê de campanha localizado no cruzamento entre as avenidas Tancredo Neves e Presidente Nasser.

Entre vários, dois assuntos importantes serão abordados durante o encontro: cronograma e estratégias de campanha neste 2º turno e a alerta sobre fake news relativo a supostos apoios políticos.

Ao Extra de Rondônia, os coordenadores de campanha informaram que, ainda no domingo à tarde, Marcos Rocha segue para reuniões nos municípios de Cerejeiras e Colorado do Oeste.

Durante a campanha eleitoral, Marcos Rocha visitou o Extra de Rondônia e falou seus projetos caso chegue ao governo. Relembre AQUI

PSL DESMENTE SENADOR ELEITO

Nesta sexta-feira, 12, em Porto Velho, a cúpula do PSL desmentiu o senador eleito Marcos Rogério, de que ele seria o coordenador de campanha de Jair Bolsonaro em Rondônia.

“Ele está querendo fazer um aproveitamento para tentar criar dividendos políticos para o candidato dele. Toda e qualquer manifestação é bem-vinda, não vamos criar guerra por isso. Jamais o nosso candidato ia falar que isso, que a coordenação seria feita pelo adversário”, disse o coronel Chrisóstomo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia