Motorista faz manobra em pátio de posto e derruba reservatório de óleo diesel; bombeiros foram chamados

O incidente aconteceu na tarde deste sábado, 13, no pátio de um posto de combustível no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de uma carreta bi trem Scania, estava entrando no posto para abastecer. Porém, ao fazer uma manobra, acabou batendo e derrubando um reservatório de 500 litros de óleo diesel.

Com isso, o combustível foi parar no meio da Avenida Marechal Rondon, as margens do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez a limpeza da via. Entretanto, usuários tem que tomar cuidado, pois a pista está escorregadia e pode causar acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia