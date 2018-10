PASSOS QUE SALVAM: empresas chupinguaienses aderem campanha em prol do Hospital do Amor

No próximo dia 25 de novembro, acontece 2ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”, em Chupinguaia. Solidarizados com a campanha várias empresas estão adquirindo kits para contribuir com valores que serão destinado ao Hospital de Amor da Amazônia, com sede em Porto Velho.

As coordenadoras de Chupinguaia, Luzimeri Arruda, Ana Lúcia Toniazzo e Kenia Campos Soares, destacam que a meta para este ano é de que vendam mais de 1 mil kits, pois os valores recebidos são para o fortalecimento da pesquisa clínica de tumores, oferecendo assim, uma segunda chance de tratamento com novos medicamentos para pacientes com recaída ou em progressão de doença.

Além de fortalecer também a área de pesquisas de laboratório e genética baseadas no conceito de terapia-alvo.

Dentre as empresas chupinguaienses que abraçaram a causa estão à equipe da cooperativa Sicoob e da Novo Plano Materiais para Construção. Durante a campanha, o Extra de Rondônia trará as empresas participantes da ação. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação