BR-364: Motorista desvia de andarilho no meio da pista e tomba carreta em ribanceira próximo a Vilhena

Acidente aconteceu na noite deste domingo, 14, na BR-364, Km 24, saída para Porto Velho, próximo a torre da Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma carreta Mercedes Benz, da transportadora Hiperhaus de Vilhena, seguia pela rodovia, sentido, Porto Velho, quando logo após a torre da Embratel, teve que fazer uma manobra brusca para não atropelar, ou seja, passar por cima de um homem que caminhava no meio da pista.

Com isso, o condutor acabou perdendo o controle do veículo e tombou numa ribanceira as margens da via.

O homem, identificado a primeira vista como sendo Joseney Guimarães Alves, disse ser andarilho e estava aparentemente sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas.

O motorista não sofreu ferimentos. O andarilho por estar desorientado foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

A PRF isolou a área até a chegada da Polícia Técnica Científica (Politec).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia