Empresário lamenta que Japonês tenha apoiado campanha do casal Raupp: “Jamais poderia ter feito isto”

Durante a coletiva realizada na manhã deste domingo, 14, Jaime Bagattoli também analisou o apoio do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), ao casal Raupp durante a campanha eleitoral.

O empresário, que tem feito duras críticas contra personalidades políticas – o que ele chama de “velhas raposas” – acusadas por atos de corrupção na vida pública, lamentou que o mandatário municipal tenha apoiado a campanha do senador Valdir Raupp e da deputada federal Marinha Raupp, apesar do casal não ter sido reeleito.

“O prefeito cometeu um erro ao ter abraçado o casal. Jamais poderia ter feito isso”, lamentou.

CAMINHADA

Japonês, os vereadores Vilson Tabalipa (PV) e Vera da Farmácia (MDB), além do professor Gilson Ferreira, participaram de caminhada e pediram votos para Raupp pelas principais avenidas do município de Vilhena, uma delas na Melvin Jones no dia 26 de setembro.

RETIRA APOIA A MARCOS ROCHA

Especificamente, o empresário, que teve mais de 212 mil votos na eleição do domingo 7 de outubro passada como candidato ao senado, reuniu à imprensa local para retirar seu apoio à candidatura de Marcos Rocha, ao governo do Estado. Leia AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Folha de Vilhena