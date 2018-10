BR-364: Carreteiro bate em buraco, perde controle de direção e tomba próximo ao São Lourenço

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 15, na BR-364, Km 68, próximo à comunidade São Lourenço, a cerca de 58 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Rui Loss, dirigia uma carreta LS e seguia sentido Porto Velho, quando na altura do Km 68, segundo o condutor bateu num buraco e perdeu o controle de direção. Com isso, acabou tombando as margens da via.

Rui contou que na tarde desta segunda, descarregou parte da carga em Cerejeiras e estava seguindo com destino a Rolim de Moura. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Vilhena. A primeira vista sofreu fratura na clavícula e um corte no nariz.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para registar à ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia